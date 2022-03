Calano le terapie intensive e i ricoveri ordinari

Sono 41.500 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 431.312 tamponi effettuati. Martedì i nuovi contagi erano stati 36.429 su 415.288 test. 185 i decessi (contro i 214 delle 24 ore precedenti). 27 in meno gli ingressi in terapia intensiva, 654 in totale . Scendono di 355 unità i ricoveri nei reparti ordinari, per un totale di 9.599 pazienti. Il tasso di positività è al 9,6%, in crescita rispetto all’8,8% di mercoledì

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata