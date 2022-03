Il presidente del Lazio: "In questa Regione la campagna vaccinale è andata benissimo"

(LaPresse) “La campagna vaccinale, in Italia, è andata bene. Nel Lazio è andata benissimo. Il vaccino Novavax è l’estremo tentativo per offrire ai no-vax una nuova offerta”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’incontro con gli studenti ucraini ospitati nella residenza di Lazio Disco a Casalbertone a Roma. “Mi auguro che abbia successo perché chi non si vaccina lo può fare perché ci siamo vaccinati noi. Tra i No Vax c’è di tutto, c’è una parte che ha timore e a questa parte noi ci rivolgiamo”, ha aggiunto il presidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata