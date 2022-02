Il tasso di positività è al 9,5% con 484.530 tamponi. Calano ulteriormente i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Sono 46.169 i nuovi casi di Covid in Italia, a fronte di 484.530 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. È quanto fa sapere il Ministero della Salute attraverso il Bollettino quotidiano.

Il tasso di positività si attesta al al 9,5%, in leggera flessione rispetto al 10,2% di ieri.

I morti sono 249, tre in meno rispetto a ieri, per un totale di 154.013 vittime da inizio pandemia.

Diminuisce ulteriormente la pressione negli ospedali. I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 12.125, 402 in meno rispetto a ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 839, 47 in meno rispetto a 24 ore fa.

