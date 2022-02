Il tasso di positività è al 10,5%. Sotto quota 1.000 i ricoverati in terapia intensiva

Sono 53.662 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto diffuso dal Bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono stati 510.283.

Il tasso di positività si attesta al 10,5%, sostanzialmente stabile rispetto al 10,7% di ieri.

I decessi sono 314, per un totale di 152.596 vittime da inizio pandemia.

In ulteriore calo i ricoveri. Scende sotto quota mille (987) il numero dei pazienti più gravi in terapia intensiva (-50 rispetto a ieri), mentre sono 13.948 i pazienti nei reparti ordinari Covid, 614 in meno rispetto a 24 ore prima.

