Il tasso di positività sale all'11,1%. In calo i ricoveri ordinari e le terapie intensive

Sono 81.367 i nuovi casi di Covid in Italia, con 731.284 tamponi processati tra molecolari e antigenici. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Il tasso di positività sale all’11,1%, in rialzo di quasi un punto percentuale (ieri era al 10,2%)

Ancora alto il numero dei decessi, che sono 384, per un totale di 149.896 vittime da inizio pandemia.

Diminuisce la pressione sulle strutture ospedaliere. Sono 17.932 i ricoverati nei reparti ordinari, 405 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva sono 1.350, 26 in meno rispetto alla rilevazione precedente.

