Il tasso di positività al 14,96%. Stabili le terapie intensive mentre salgono ancora i ricoveri ordinari

Sono 77.969 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 519.293 tamponi, numeri in ribasso come ogni lunedì. Il tasso di positività si attesta al 14,96%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono 352 con un tale da inizio pandemia che sale a 143.875. Restano stabili le terapie intensive con 101 ingressi giornalieri e 101 dimissioni. Riprende la crescita invece dei ricoveri ordinari: sono 235 in più con un totale che si aggiorna quota 19.862.

In lieve calo le persone attualmente positive in Italia: sono 2.709.857 contro le 2.734.906 di domenica.

