Il tasso di positività sende al 15,4% con 541.298 tamponi. Crescono i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Sono 83.403 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto rilevato nel Bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono stati 541.298.

Continua a crescere il numero delle persone attualmente positive, che sono 2.555.278, oltre 6.000 in più rispetto a 24 ore fa.

Il tasso di positività scende al 15,4%, in calo rispetto al 16,1% di ieri.

Ancora alto il numero dei morti, 287, che porta il totale a 141.391 vittime da inizio pandemia.

Cresce ulteriormente la pressione sulle strutture sanitarie. I pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 19.228, 509 in più rispetto a ieri, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 1.717, 26 in più rispetto al giorno precedente.

