Manifestazione in piazza San Giovanni, la dimostrante: "Orgogliosamente senza certificato"

(LaPresse) – Hanno risposto in circa un migliaio all’appello del movimento No Green Pass a Roma in piazza San Giovanni. Tutti senza mascherina e “orgogliosamente senza greenpass”. “Vivo una vita normale – racconta Vanessa venuta con i due figli piccoli – vado in palestra, frequento i bar e nessuno mi chiede niente”.

