Mariastella Gelmini ha annunciato l'accordo. Test quotidiani per contatti alto rischio

“Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra. Positivo il lavoro fatto per arrivare a questo risultato. Grazie a Vezzali, Speranza, Fedriga, a tutti i governatori, e al mondo dello sport. I campionati vanno avanti”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra. Positivo il lavoro fatto per arrivare a questo risultato. Grazie a @VVezzali, @robersperanza, @M_Fedriga, a tutti i governatori e al mondo dello #sport. I campionati vanno avanti — Mariastella Gelmini (@msgelmini) January 12, 2022

Cosa prevede l’accordo

Stop alle squadre con un numero di positivi superiore al 35%, isolamento per i contagiati e tamponi ogni giorno per i contatti ad alto rischio, con l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 se non si effettua attività sportiva. Sono alcuni dei punti previsti dal nuovo protocollo anti-Covid portato dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, alla Conferenza Stato-Regioni.

L’obiettivo è “assicurare parità di trattamento e dare certezza al prosieguo delle attività sportive“. Il testo prevede “per la sorveglianza l’utilizzo di tamponi antigenici e/o molecolari, nel rispetto dei criteri definiti dal Ministero della Salute” e “in presenza di un caso positivo all’interno del gruppo squadra, il positivo viene messo in isolamento, monitorato e controllato cosi come previsto dalla normativa sanitaria nazionale. I contatti ad alto rischio saranno sottoposti a test antigenico ogni giorno per almeno 5 giorni e obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in tutti i contesti in cui non viene effettuata attività sportiva”.

Il protocollo “si applica indipendentemente dallo stato vaccinale. Va comunque effettuato un test antigenico con esito negativo 4 ore prima della gara”. Inoltre “ai contatti a basso rischio (soggetti che entrano in contatto con il gruppo squadra anche in maniera non continuativa) si applicano le misure previste dalle indicazioni ministeriali, anche in relazione allo stato vaccinale”. È infine raccomandato l’utilizzo della mascherina Ffp2 con la previsione “che con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti venga bloccato l’intero gruppo squadra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata