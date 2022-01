Le persone attualmente contagiate sono oltre due milioni. Tasso di positività al 16,6%. Processati 612.821 tamponi. Aumentano i ricoveri negli ospedali

Sono 101.762 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto riporta il Bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono stati 612.821.

Le persone attualmente positive sono oltre due milioni (2.004.597).

Il tasso di positività sale al 16,6%, in aumento di quasi un punto percentuale rispetto a ieri, quando si era attestato al 15,7%.

I decessi sono 227, per un totale di 139.265 vittime da inizio pandemia.

Aumentano ancora le degenze in ogni area. I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 16.340, 693 in più rispetto a ieri, mentre i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva sono 1.606, 11 in più rispetto al giorno precedente.

