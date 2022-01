Fino al 2014, l'Airbus A300 Zero G è stato utilizzato come simulatore di assenza di gravità e anche per voli di prova e sperimentali

(LaPresse) Vaccinazione insolita per i più piccoli a Colonia, in Germania, dove l’aeroporto di Colonia/Bonn ha “convertito” e allestito per la somministrazione delle dosi anti-covid un aereo Airbus A300 Zero G. Bambini e genitori hanno potuto fare un giro della cabina di pilotaggio dell’aereo, dopo aver ricevuto la dose. Fino al 2014, l’Airbus A300 Zero G è stato utilizzato come simulatore di assenza di gravità e anche per voli di prova e sperimentali.

