Il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità: "Variante Delta è predominante ma Omicron è in rapido aumento". Quasi un milione di contagi in due settimane

I ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 sono 25,6 volte più numerosi per i non vaccinati rispetto a chi ha ricevuto tre dosi di vaccino. E’ quanto emerge dall’aggiornamento nazionale sull’epidemia in Italia dell’Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di ricovero nelle terapie intensive è a 23,1 ogni 100mila abitanti per i non vaccinati, a 1,5 ogni 100mila per i vaccinati da oltre 120 giorni, a 1 ogni 100mila per vaccinati da meno 120 giorni e 0,9 ogni 100mila per i vaccinati con booster.

Variante Delta ancora predominante ma Omicron in rapido aumento

Secondo il report dell’Istituto Superiore di Sanità la variante Delta è ancora predominante in Italia, “ma la diffusione della variante Omicron è in rapido aumento”.

Quasi un milione contagi in 2 settimane

Quasi un milione sono stati i contagi da Covid-19 in Italia nelle ultime 2 settimane: “Durante il periodo 20 dicembre 2021 – 2 gennaio 2022 sono stati segnalati 934.886 nuovi casi, di cui 721 deceduti”. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del report esteso dell’Istituto superiore di sanità.

