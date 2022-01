Cerimonia all'Avana davanti al viceministro per il commercio estero e all'ambasciatore siriano

(LaPresse) Cuba venerdì ha donato 250mila dosi di vaccino contro il coronavirus alla Siria. Il lotto è stato consegnato durante una cerimonia all’Avana, alla presenza del viceministro cubano per il commercio estero, Ana Teresita González, e dell’ambasciatore siriano a Cuba, Idris Mayya. I vaccini donati da Cuba sono Soberana 02, Soberana Plus e Abdala, tutti sviluppati e prodotti da scienziati cubani. Non sono nell’elenco di emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità, ma diversi paesi – tra cui Venezuela, Nicaragua, Vietnam e Iran – ne hanno autorizzato l’uso.

