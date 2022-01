Secondo il monitoraggio 10 le Regioni italiane ad alto rischio

L’incidenza settimanale dei casi Covid a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 1669 ogni 100.000 abitanti nell’ultima settimana rispetto a 783 ogni 100.000 abitanti in quella passata. Aumenta anche l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, pari a 1,43, in forte aumento rispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia epidemica. Lo si apprende, dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 15,4% al 6 gennaio rispetto il 12,9% della rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 30 dicembre. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 21,6% rispetto al 17,1% precedente.

Sono 10 Regioni o province autonome classificate a rischio alto; 11, invece, quelle che risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, sei sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Quasi tutte riportano almeno una singola allerta di resilienza. Dieci riportano molteplici allerte di resilienza. In forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (309.903 contro 124.707 della settimana precedente). È in aumento anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (50% contro 48%) e cresce anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (34% contro 31%).

