Le voci raccolte a Roma all'indomani del via libera all'obbligo vaccinale per gli over 50

L’obbligo del vaccino per tutti gli over 50 riaccende il dibattito in Italia. A Roma in molti si sono detti favorevoli all’ultima misura decisa dal Consiglio dei ministri per contenere i contagi Covid, all’indomani del via libera anche al Green pass obbligatorio per accedere nei negozi e nei saloni di bellezza. “Se la gente non capisce che il vaccino non è solo una difesa personale ma di gruppo, l’obbligo diventa indispensabile”, afferma un cittadino della Capitale, mentre una negoziante rilancia: “Noi non possiamo fare le guardie e controllare i Green pass a tutti: l’obbligatorietà sia introdotta per tutti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata