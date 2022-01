Il tasso di positività al 17,3%. Crescono ancora terapie intensive e ricoveri ordinari

Si aggiorna ancora il record di contagi giornalieri da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 189.109 a fronte di 1.094.255 tamponi per un tasso di positività che si impenna al 17,3%. E’ quello che si legge nell’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi restano sopra quota 200: sono 231.

In crescita ancora i numeri degli ospedali. Le terapie intensive raggiungono in totale le 1.428 unità (+36 in 24 ore) con altri 132 ingressi giornalieri. Per quanto riguarda i ricoveri ordinari, il totale si aggiorna a quota 13.364, +452 in 24 ore. In totale le persone attualmente positive in Italia sono 1.421.117.

Nuovo primato di contagi anche in Lombardia dove se ne registrano 51.587.

