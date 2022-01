Nuovo record negativo di contagi, con oltre 1.200.000 tamponi. Tasso di positività al 13,9%. Superate le 138mila vittime da inizio pandemia. Cresce la pressione negli ospedali

Sono 170.844 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto pubblicato nel Bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono stati 1.228.410. Il numero odierno dei decessi è il più alto dallo scorso 30 aprile, quando i morti furono 263.

Il tasso di positività si attesta al 13,9%.

I decessi sono 259, per un totale di 138.045 vittime da inizio pandemia.

Aumenta ulteriormente la pressione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 12.912, 579 in più rispetto a ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 1.329, 41 in più rispetto al giorno precedente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata