Sono iniziate lunedì le somministrazioni nei locali notturni

(LaPresse) I club di Berlino hanno iniziato a sostenere la campagna di vaccinazione nella capitale tedesca da lunedì, aprendo le loro porte per ospitare i vaccinatori. Così i berlinesi possono ricevere una dose al “Sage Beach Club“ mentre altri tre club si uniranno alla campagna nel corso della settimana offrendo circa 4.500 vaccinazioni. Le misure contro il coronavirus in vigore in Germania costringono molti locali notturni a restare chiusi.

