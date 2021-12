Nel Covid Center da 400 a 1000 test al giorno

(LaPresse) Migliaia di persone si sono messe in coda nella giornata di ieri per farsi un tampone in vista del veglione di Capodanno. A Roma in un centro tamponi sono centinaia le auto in coda, riprese da un drone: la manager del centro, Alessandra De Dominicis, ha spiegato che si è passati da circa 400 test al giorno a un migliaio. “Abbiamo notato un forte aumento, certo” ha commentato ai giornalisti. Nelle ultime 24 ore l’Italia ha registrato un boom di casi: quasi 127 mila, con 156 vittime.

