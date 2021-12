Così il governatore del Piemonte durante la visita con il commissario Figliuolo all'hub vaccinale per bambini di Torino

“Oggi presentiamo questa nuova rimodulazione” sui vaccini “che ci porta a 50mila dosi giornaliere”. Lo ha annunciato il governatore del Piemonte Alberto Cirio in visita con il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, a Torino dove ha visitato l’hub vaccinale per bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo.

