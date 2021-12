Varato il disegno di legge che trasforma il pass sanitario in un pass vaccinale

Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato un consiglio di difesa della salute dedicato al Covid-19 per il 27 dicembre. Lo ha annunciato venerdì all’Eliseo, poco prima di un consiglio dei ministri d’eccezione ha varato il disegno di legge che trasforma il pass sanitario in un pass vaccinale. Lo riporta il sito di ‘Le Monde’. Il presidente della Repubblica parteciperà in videoconferenza al consiglio di difesa della salute, ha affermato l’Eliseo. Il portavoce del governo Gabriel Attal ha spiegato che è prevista una “rivalutazione della situazione sanitaria”, poiché l’arrivo della variante Omicron sta causando facendo galoppare nuovamente il contagio in tutta Europa. Anche in Francia ieri il numero dei nuovi contagi si è attestato a 94.124 casi, cifra mai raggiunta prima.

