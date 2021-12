Mille solamente negli Stati Uniti d'America

Ben 4mila voli in partenza il 24 e 25 dicembre sono stati cancellati in tutto il mondo a causa della pandemia. Oltre mille le tratte cancellate solo negli Stati Uniti, a quanto riporta il sito Flightaware. Tante le compagnie aeree che sono state costrette a ridimensionare la loro offerta a causa dei nuemrosi dipendenti malati. Le più colpite sono state la Delta, United Airlines e American Airlines. Disagi anche in Australia, dove sono stati soppressi oltre 100 collegamenti tra Sydney e Melbourne.

