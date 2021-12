Nuovo record di casi: 929.775 i tamponi processati, tasso di positività al 5,4%. 141 i morti

Sono 50.559 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. É quanto si apprende dal bollettino diffuso dal ministero della Salute sull’andamento del contagio in Italia. Sono 141 i pazienti deceduti da ieri in Italia, dopo essersi ammalati di Covid. Sono 929.775 i tamponi processati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato record. Il tasso di positività si attesta al 5,4% (+0,5%).

