Il ministro della Salute annuncia la stretta per le festività dopo il Consiglio dei ministri

(LaPresse) Il governo vara la stretta anti Covid in vista delle festività. Per limitare il più possibile una crescita dei contagi a causa dei festeggiamenti per il Capodanno, il nuovo decreto vieta fino al 31 gennaio le feste, i concerti e gli eventi all’aperto che comunque implichino la possibilità di creare assembramento. Chiuse, poi, fino alla stessa data, discoteche e sale da ballo al coperto. Le misure sono state annunciate in conferenza stampa dal ministro della Salute Roberto Speranza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata