Nell’ultima settimana l’Italia ha registrato un’impennata di nuovi casi (+42,3%) e decessi (+33%) Covid. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe per la settimana tra 15 e 21 dicembre: in dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si è visto un netto aumento di nuovi casi (177.257 vs 124.568) e decessi (882 vs 663).

Aumento anche della pressione sugli ospedali dovuta ai ricoveri Covid che hanno visto un aumento del +17% nei reparti ordinari e del +17,3% nelle terapie intensive. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe per la settimana 15-22 dicembre 2021: in dettaglio, rispetto a quella precedente, i ricoveri con sintomi sono stati 8.381 contro 7.163 e le terapie intensive 1.012 contro 863.

Covid: in 54 province incidenza sopra 250

Nella settimana 15-21 dicembre, si è registrato un aumento dei nuovi casi in tutte le Regioni, a eccezione della provincia di Bolzano e oltre 250 casi per 100mila abitanti in 54 Province italiane. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe.

In dettaglio, l’incidenza supera i 250 casi nella metà delle Province: Imperia (861), Treviso (714), Vicenza (597), Venezia (556), Trieste (556), Padova (542), Rimini (518), Verona (451), Milano (450), Reggio nell’Emilia (438), Bolzano (433), Forlì-Cesena (424), Lodi (421), Monza e della Brianza (412), Varese (411), Pordenone (405), Savona (387), Verbano-Cusio-Ossola (386), Ravenna (385), Torino (370), Biella (370), Rovigo (356), Ancona (353), Aosta (353), Bologna (351), Gorizia (348), Pavia (339), Fermo (338), Reggio di Calabria (333), Como (333), Asti (330), Belluno (326), Mantova (322), Cuneo (318), Udine (315), Trento (314), La Spezia (312), Ferrara (306), Modena (304), Caltanissetta (302), Novara (298), Latina (292), Livorno (291), Genova (285), Pistoia (280), Messina (280), Brescia (280), Roma (276), Cremona (268), Napoli (268), Grosseto (264), Sondrio (264), Macerata (257) e Arezzo (254).

