Necessario il certificato per impiegati statali e per bar e ristoranti

(LaPresse) – La Tunisia ha introdotto l’obbligo di pass vaccinale. Sarà necessario avere il certificato di doppia dose per i lavoratori pubblici, delle università ma anche in alcuni settori del lavoro privato. Meno metà della popolazione è vaccinata e il presidente Kais Saied vuole accelerare la campagna. Il Pass è necessario anche per entrare in caffè e ristoranti. Ma a Tunisi alcuni gruppi per i diritti umani hanno contestato la decisione, sottolieneando la difficoltà di ottenere le vaccinazioni per una larga fascia di tunisini.

