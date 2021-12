Superate le 136mila vittime da inizio pandemia. Tasso di positività al 4,7%. Quattro regioni verso la zona arancione

Sono 36.293 i nuovi casi di Covid in Italia, a fronte di 779.303 tamponi processati. È quanto emerge dal Bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Il dato odierno segna il nuovo picco di contagi nel 2021.

Superata la quota dei 400mila attualmente positivi, che oggi sono 402.729.

Il tasso di positività balza al 4,7% (4,65%): ieri era al 3,6%.

I decessi sono 146, per un totale di 136.077 vittime da inizio pandemia.

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, 162 in più rispetto a ieri, per un totale di 8.544 pazienti. Calano leggermente, invece, quelli delle terapie intensive: i pazienti più gravi sono 1.010, due in meno rispetto a 24 prima.

E con la curva epidemiologica che torna a salire in modo preoccupante, cresce il timore negli ospedali per i ricoveri. Quattro regioni rischiano di finire in zona arancione la prima settimana di gennaio: Sono Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Calabria. Lombardia e Lazio potrebbero invece finire in fascia gialla tra Natale e Capodanno.

