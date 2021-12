L'allarme di una dirigente dell'Organizzazione mondiale della sanità: "Mascherine, telelavoro e niente assembramenti"

(LaPresse) – “Penso che stiamo affrontando uno tsunami di contagi nel mondo, sia per la variante Delta sia per la Omicron. Lo ripeto ai governi: non aspettate a agire. E non mi riferisco ai confinamenti. Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, vi preghiamo di indossare mascherine, facilitare il telelavoro, limitare i contatti con altre persone, evitare riunioni, investire nella ventilazione, aumentare la sorveglianza dei genomi dei virus e preparare i vostri ospedali. Ora è il momento di agire anche contro la variante Delta, perché sta seminando il caos”. Lo ha detto Maria van Kerkhove, responsabile tecnica per la pandemia da Covid-19 dell’Oms, in un’intervista a El Pais.

Oms: “Vaccinatevi”

“Anche in Europa, che ha alti livelli di vaccinazione – ha aggiunto -, ci sono ancora grandi sacche di persone vulnerabili che non sono state vaccinate o non hanno ricevuto il ciclo completo. E nel resto del mondo ce n’è una quantità enorme. E questo è il grosso problema, qualunque sia la variante. Ci si aspetta che l’Omicron riesca a sfuggire in una certa misura alla risposta immunitaria, ma ciò non significa che i vaccini saranno inutili. Significa solo che potrebbero non proteggere tanto quanto abbiamo visto contro la delta. Quindi, per favore, vaccinatevi”.

