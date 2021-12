Le autorità sanitarie della Gran Bretagna hanno elevato il livello d'allerta nel Paese da 3 a 4. Bufera sul primo ministro per un quiz party di Natale

In Gran Bretagna fa paura la variante Omicron che si sta diffondendo rapidamente. Le autorità sanitarie hanno elevato il livello d’allerta da 3 a 4 su una scala di 5. Il livello 4 significa che “la trasmissione è elevata e la pressione diretta del Covid-19 sui servizi sanitari è diffusa e sostanziale o in aumento”.

“Riusciremo a contrastare la variante Omicron con la dose booster”. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson parlando alla nazione. “Stiamo affrontando un’emergenza nella nostra battaglia con la nuova variante, Omicron”, “dobbiamo rafforzare urgentemente il nostro muro di protezione (dei vaccini) per tutelare i nostri amici e i nostri cari”, ha aggiunto Johnson, due dosi di vaccino “semplicemente non sono sufficienti per fornire il livello di protezione di cui tutti abbiamo bisogno”.

Poi il primo ministro ha promesso: “A tutti gli adulti idonei sopra i 18 anni verrà offerta una dose di richiamo del vaccino contro il Covid-19 prima della fine dell’anno”. Boris Johnson ha anticipato così l’obiettivo fissato inizialmente per fine gennaio.

Bufera su Johnson per quiz party

Intanto il primo ministro è finito nella bufera per un quiz party di Natale tenuto il 15 dicembre dello scorso anno a Downing Street mentre a Londra erano vietati gli incontri tra nuclei familiari diversi. E’ stato il Sunday Mirror a pubblicare la foto che ritrae il premier all’evento, seduto tra due colleghi. Downing Street ha risposto alle accuse specificando che Johnson ha partecipato brevemente, via video, solo per ringraziare il personale per il lavoro svolto durante la pandemia, e che il quiz era un evento virtuale. Ma fonti hanno riferito ai media britannici che nell’ufficio erano presenti quattro squadre di sei persone.

L’opposizione ha colto al volo l’occasione per denunciare il comportamento del premier. Il leader laburista Keir Starmer ha detto che la fiducia nel premier è ai minimi storici e che sembra aver violato la legge. Johnson “doveva sapere che c’erano gruppi in altre stanze”, “ha danneggiato la sua autorità, ora è debole, il suo partito è diviso, non può garantire la leadership di cui questo paese ha bisogno”, ha attaccato il laburista parlando alla Bbc, “È il peggior leader possibile nel peggior momento possibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata