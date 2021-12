Il vice comandante della polizia locale Stefano Napoli: "Oltre 100 unità per i controlli "

(LaPresse) – “Oltre 100 unità sono disposte, a turno, per i controlli del green pass”. Lo sottolinea il vice comandante della polizia locale di Roma Capitale Stefano Napoli nel giorno in cui il certificato verde è obbligatorio per usare i mezzi pubblici. “Grande collaborazione da parte dei cittadini, questa mattina trovata solo una persona sprovvista di green pass, in zona piazzale Flaminio” ha specificato Napoli. “La sanzione va da 400 a 1000 euro, 280 se viene pagata entro cinque giorni” ha aggiunto il vice comandante.

