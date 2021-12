Aumentano ancora i ricoveri

Sono 15.021 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 525.108 tamponi processati. Emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. 43 i morti. Il tasso di positività è al 2,9% rispetto al 2,7% di sabato. Aumentano i ricoveri +4 in terapia intensiva e 169 in più nei reparti ordinari Covid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata