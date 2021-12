In migliaia in piazza dopo l'introduzione del Green Pass in Catalogna

(LaPresse) – Migliaia di persone hanno partecipato a un corteo sabato a Barcellona contro il passaporto vaccinale introdotto dalle autorità della regione autonoma della Catalogna. Il Green Pass è diventato obbligatorio per accedere a bar, ristoranti, teatri ed eventi pubblici. Le autorità sanitarie catalane hanno riaperto i grandi hub vaccinali per stimolare i cittadini non ancora vaccinati a farsi somministrare la prima dose.

