Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 7,3% a fronte del 6,2% al 25 novembre

Salgono i ricoveri in terapia intensiva, così come l’incidenza del coronavirus, secondo la bozza di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità. L’incidenza settimanale è pari a 155 casi per 100mila abitanti (nella settimana compresa tra il 26/11/2021 e il 02/12/2021), a fronte di 125 casi per 100mila abitanti della settimana precedente secondo i dati della cabina di regi. Nel periodo 10 novembre – 23 novembre 2021, l‘Rt medio è stato pari a 1,20, al di sopra della soglia epidemica. La scorsa settimana il valore era 1,23. É in diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero.

Secondo il monitoraggio della cabina di regia, il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 7,3% a fronte del 6,2% al 25 novembre, mentre l’occupazione dei posti letto in reparto sale al 9,1% contro l’8,1%.

E’ in forte aumento il numero di nuovi casi Covid non associati a catene di trasmissione. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (33% contro 34% la scorsa settimana). È stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45%), mentre è in aumento la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (22% contro 21%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata