Aumentano tasso di positività e ricoveri

Sono 17.030 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 558.445 tamponi processati. E’quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. I decessi sono 74. Continuano ad aumentare i ricoveri in terapie intensive, +10) e quelli nei reparti ordinari Covid che venerdì aumentano di 87 unità. Il tasso di positività è al 2,9%, in aumento rispetto al 2,5% di giovedì.

