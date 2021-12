Il tasso di positività si attesta al 2,5%. Ancora in crescita terapie intensive e ricoveri ordinari

Continuano a salire i numeri della pandemia da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 i nuovi contagi sono stati 16.806 a fronte di 679.462 tamponi per un tasso di positività che si attesta al 2,5%. I decessi sono 72 per un totale da inizio pandemia che supera quota 134 mila. Lo evidenzia il nuovo bollettino del ministero della Salute. Ancora in crescita i numeri degli ospedali: le persone in terapia intensiva sono 698 (+10 in 24 ore con 55 ingressi giornalieri) mentre i ricoveri ordinari sono in totale 5.298 (+50). Le persone attualmente positive in Italia superano quota 200 mila attestandosi a 208.871.

