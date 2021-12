Speranza: "Somministrate 6 milioni e 543mila terze dosi"

(LaPresse) – Nelle terapie intensive aumentano del 17% i pazienti non vaccinati mentre diminuiscono del 10% i vaccinati. Emerge dai dati dell’ultima settimana della Federazione aziende sanitarie e ospedaliere. I ricoveri totali per Covid sono aumentati del 16%.”Le terze dosi sono uno strumento molto importante”, commenta il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Brusaferro. Sono 6 milioni 543mila i richiami già somministrati in Italia a questa mattina, 315mila terze dosi solo nella giornata di ieri. Sono i numeri forniti dal ministro della Salute Roberto Speranza, nel question time in Parlamento. Aumentano anche le prime dosi, lunedì sono state 32mila contro una media di 15-20 mila.

