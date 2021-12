Era dall'8 giugno che non si superavano le 100 vittime. Tasso di positività al 2,6%. Aumentano ancora i ricoveri ordinari e in terapia intensiva

Cresce ancora la curva pandemica in Italia. Sono 15.085 i nuovi casi di Covid, secondo quanto emerge dal Bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono stati 573.775.

Il tasso di positività si attesta al 2,6%, in rialzo rispetto all’1,8% di ieri.

Alto il numero dei morti, 103, 14 in più di ieri. Era dallo scorso 8 giugno – quando le vittime furono 102 – che non si superavano i 100 decessi in un giorno.

Aumenta ulteriormente la pressione nelle strutture sanitarie. I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono complessivamente 5.248, 21 in più rispetto a ieri, mentre i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva sono 686, tre in più rispetto all’ultima rilevazione.

