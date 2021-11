La presidente della Commissione europea: "Modello che ha salvato molte vite"

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che il lavoro del Sudafrica di fronte alla variante Omicron è un modello di trasparenza che ha permesso di avere una risposta rapida e che ha salvato molte vite.”Mentre parliamo la comunità globale sta affrontando la minaccia di una nuova variante altamente trasmissibile del Covid-19, Omicron. Non è la prima variante e nel tempo il mondo sta imparando. Sono grata personalmente alla leadership di Ramaphosa su questo, il lavoro di indagine del Sudafrica e la trasparenza mostrata sono stati indispensabili per permettere una risposta rapida a livello globale – ha detto nel suo intervento alla sessione speciale dell’Assemblea mondiale della sanità -. Senza dubbio ha salvato molte vite ed è un modello del modo in cui la cooperazione internazionale dovrebbe lavorare di fronte alle minacce sanitarie transfrontaliere”.

