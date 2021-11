La Svizzera è il primo paese al mondo che chiede il parere dei suoi cittadini sulle restrizioni anti-covid

Referendum sulla Legge anti-covid in Svizzera oggi: nel quesito si chiede ai cittadini di abolire la parte della legge contenente le misure restrittive adottate in pandemia – approvata lo scorso marzo dal Parlamento elvetico -, tra cui l’articolo che introduce l’obbligo di utilizzare il green pass.

La Svizzera è il primo paese al mondo che chiede il parere dei suoi cittadini sulle restrizioni anti-covid andando alle urne. I seggi chiuderanno alle ore 12:00, poi lo spoglio. Se dovesse vincere in ‘no’ al quesito, i provvedimenti non saranno più in vigore dal prossimo marzo 2022.

