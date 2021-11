Il presidente del Consiglio: "Sono fondamentali e vanno rafforzati, bisogna fare uno sforzo in più"

(LaPresse) Mario Draghi assicura che i controlli sul rispetto delle nuove norme anti Covid saranno rafforzati: “Verranno mobilitate le forze di sicurezza in maniera totale”, ha dichiarato durante la conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al “Super green pass”. “Bisogna fare uno sforzo in più e fare dei controlli campioanari e frequenti”, anche sul trasporto pubblico, ha aggiunto Draghi.

