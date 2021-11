Il sindaco di Roma all'incontro organizzato dal gruppo Unipol in collaborazione con The European House-Ambrosetti

(LaPresse) “Siamo ahimè non ancora fuori dalla pandemia da Covid, che come mostra il rapporto da una parte ha introdotto ulteriori elementi di tensione nel nostro modello sociale e dall’altra ha fatto emergere ancora meglio, fragilità e aporie più strutturali”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo al ‘Welfare Italia Forum’ a Roma, organizzato dal gruppo Unipol in collaborazione con The European House-Ambrosetti.

