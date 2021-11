Previste manifestazioni in diverse città italiane

(LaPresse) Circa tremila No green pass, secondo le autorità, sono radunati al Circo Massimo di Roma in protesta contro il Green Pass. L’evento è iniziato al grido di ‘la gente come noi non molla mai’. “No ai vaccini fatti con i fratelli animali, mai e poi mai”, è uno degli striscioni che si leggono tra la folla. Sono tutti senza mascherina i partecipanti al sit-in che stato chiamato ‘Liberiamo l’Italia’.

