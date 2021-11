Crescono le pressioni per il rafforzamento del certificato verde

Non si fermano le proteste no green pass in Italia. Da Nord a Sud i contrari alla certificazione verde pronti a scendere in piazza, nei limiti imposti dal Viminale che ha escluso centri storici e obiettivi sensibili da eventuali cortei. Alle 16 a Roma appuntamento al Circo Massimo, 18esimo sabato consecutivo di proteste a Milano. Nel Paese virus in crescita nella fascia 30-50 anni, si moltiplicano le pressioni per un rafforzamento del green pass.

