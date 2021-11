Il tasso di positività scende all'1,7%. Balzo delle terapie intensive: il totale supera le 500 unità con 55 ingressi giornalieri

Ancora quota 10 mila i contagi giornalieri da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.638 (in leggera crescita rispetto agli ultimi dati) casi a fronte di 625.774 tamponi per un tasso di positività che si attesta all’1,7%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. In crescita le terapie intensive anche a causa di 55 ingressi giornalieri: in totale sono 503 con un +17 in 24 ore. I ricoveri ordinari invece salgono a quota 4.088, +28 in 24 ore.

Ancora in crescita il dato degli attualmente positiviti: sono 132.513, +5.428 in 24 ore.

Guarda i dati del 17 novembre

