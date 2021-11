E' stata due mesi in terapia intensiva e aveva perso la figlia nata prematura

Non ce l’ha fatta la donna di 26 anni, ricoverata per Covid nel reparto di terapia intensiva dell’Azienda ospedaliera Federico II di Napoli. La donna è morta domenica 14 novembre: era stata ricoverata a fine agosto nel reparto dedicato alle donne incinte positive al Covid. I medici avevano fatto nascere la figlia prematuramente, viste le gravi condizioni della mamma, ma la piccola si è spenta dopo pochi giorni. La giovane mamma era originaria di Montano Antilia (Salerno), comune non lontano da Marina di Camerota e a Palinuro in Cilento. A quanto si apprende la 26enne non era vaccinata.

Il Governatore De Luca: “Covid non è un’influenza”

“Qualche ora fa credo è morta una giovane mamma che era stata ricoverata quasi due mesi fa per Covid. Una donna che era in gravidanza, è morto il bambino già un mese fa, è morta anche la mamma. Questi episodi drammatici ci devono ricordare che quando parliamo di Covid non bisogna banalizzare, ho la sensazione che molti guardino al Covid come a una influenza non è così. Abbiamo una aggressione per le fasce più giovani, sotto i 15 anni. Credo sia un dovere di civiltà completare la campagna di vaccinazione”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a margine del giuramento di Ippocrate dei giovani laureati appartenenti all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata