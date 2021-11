Tasso di positività all'1,7%. Continuano a crescere i ricoveri

Sono 7.569 nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 445.593 tamponi per un tasso di positività all’1,7%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 36 per un totale da inizio pandemia aggiornato a quota 132.725. Continuano a crescere i numeri degli ospedali. I pazienti in terapia intensiva sono in totale 458, +5 in 24 ore a fronte di 29 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari invece salgono a quota 3.647, +50 in 24 ore.

La Regione con il maggior incremento di contagi resta la Lombardia che fa segnare un +1.020

