Aumentano le terapie intensive, tasso di positività all'1,6%

Sono 8.544 i nuovi casi di Covid registrati in Italia in 24 ore. Lo conferma il bollettino del Ministero della Salute. Sono 53 le vittime.

Si registra un aumento dei posti occupati in terapia intensiva (+8). Cresce anche il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari, sono 4.050, 80 in più rispetto a ieri. É quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Sono 540.371 i tamponi effettuati da ieri in Italia e 110.356.664 quelli eseguiti da inizio pandemia. Grazie ai test sono stati individuati ben 8.544 nuovi casi, con un tasso di positività dell’1,6%.

