Pregliasco: " utili anche se non affidabili al 100%"

“I tamponi rapidi possono arrivare al 30% di falsi negativi. Il risultato dipende da chi li effettua e da che tipo di test effettua”. Lo ha detto a LaPresse Arnaldo Caruso, presidente della Società Italiana di Virologia. “Molto più sensibili i test molecolari”, spiega. “Tuttavia, la questione della validità – da 48 ore per i rapidi e 72 per i molecolari – ha un valore politico e non scientifico”.

In merito ai dubbi sulla validità dei tamponi rapidi “credo siano un compromesso onorevole per gestire il dissenso di chi non si vuole vaccinare, ma vuole comunque avere il Green pass”. Lo dice a LaPresse il virologo Fabrizio Pregliasco. “Anche se non sono affidabili al 100%, i test rapidi sono uno strumento in più contro la diffusione del Covid. Sono meglio di niente. Ma dobbiamo continuare ad essere prudenti e usare il buonsenso”.

