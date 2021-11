Questi i dati contenuti nella bozza di monitoraggio della cabina di regia

Cresce ancora la curva epidemica in Italia. L‘incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 78 per 100mila abitanti (tra il 5 novembre e l’11) contro i 53 della settimanen precedente, secondo i dati del flusso del Ministero della Salute.

Nel periodo 20 ottobre – 2 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,21, in aumento rispetto alla settimana precedente e stabilmente al di sopra della soglia epidemica. E’ stabile e sopra la soglia epidemica, invece, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero. Si ritiene che le stime di Rt siano poco sensibili al recente aumento del numero di tamponi effettuati, poiché tali stime sono basate sui soli casi sintomatici e/o ospedalizzati.

E’ il Friuli Venezia Giulia la regione con livello di rischio attualmente moderato ma “ad alta probabilità di progressione a rischio alto secondo il DM del 20 aprile 2020″; altre 20 Regioni risultano classificate a rischio moderato., mentre “undici Regioni riportano un’allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza”, prosegue la nota.

Le ospedalizzazioni per Covid

Il tasso di occupazione in terapia intensiva per Covid è al 4,4% contro il 4,0% dello scorso 4 novembre. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 6,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute all’11 novembre) contro il 5,3% al 28/10.E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Cabina di Regia coordinata dall’Iss.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata