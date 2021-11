Così il presidente dell'Iss: "La circolazione del virus in crescita anche tra gli under 12". In aumento i numeri degli ospedali

“Negli ultimi sette giorni, c’è stata una crescita soprattutto nelle fasce d’età intermedie 30-39 e 40-49, che poi sono quelle che hanno la quota di popolazione non vaccinata più significativa”. Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in un videomessaggio inviato nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio Regionale Covid.

“L’analisi dei dati pediatrici ci mostra come sostanzialmente anche in questa fascia d’età ci sia una circolazione aumentata del virus, in particolare nella popolazione sotto i 12 anni”. ha continuato il presidente Iss che poi ha aggiunto: “In tutte le Regioni c’è un aumento della circolazione del virus e quindi un aumento dei casi”.

Brusaferro ha sottolineato come il boom di contagi in altri Paesi europei possa influire: “Anche questa settimana vediamo un’Europa divisa in due, ma vediamo che le parti anche del nostro Paese che confinano con la parte più orientale dell’Ue cominciano a diventare rosse, mostrando come la circolazione del virus stia aumentando anche nel nostro Paese”.

Poi il presidente Iss si è soffermato sui numeri degli ospedali. “La saturazione delle terapie intensive è aumentato al 4,6% (4,2% la settimana precedente) e si passa da 385 a 421 persone ricoverate. Il tasso di occupazione in aeree mediche a livello nazionale aumenta al 6% (5,2% la settimana precedente). Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento, passando da 2.992 a 3.436!.

Brusaferro ha parlato anche dell’efficacia dei vaccini: “Rimane molto elevata, supera il 90%, contro ospedalizzazione, ricoveri, terapie intensive e decessi. Per quanto riguarda le fasce d’età più centrali è un po’ più bassa: diminuisce significativamente a partire dal sesto mese. Per questo, man mano che passano i sei mesi dalla seconda dose, è importante aderire alla campagna della dose booster o terza dose”. “Le terze dosi sono in crescita, in particolare per gli over 80, che hanno raggiunto il 30,4% – ha continuato – Per questa fascia d’età è importante mantenere elevata la copertura immunitaria attraverso la terza dose”.

